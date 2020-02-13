Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T13:11+0300
https://ria.ru/20200213/1564649205.html
Еврокомиссия оценила влияние коронавируса на мировую экономику
https://cdn24.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:2849:1602_1036x0_80_0_0_13d421c2b3252b93e1920de5cb13b969.jpg
РИА Новости

Еврокомиссия оценила влияние коронавируса на мировую экономику

13:11 13.02.2020
449
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия считает в базовом сценарии, что пик вспышки нового китайского коронавируса придется на первый квартал 2020 года, а ее влияние на глобальную экономику будет относительно ограниченным, говорится в зимнем экономическом прогнозе ЕК.
"Вспышка и распространение коронавируса и его влияние на общественное здоровье, жизнь людей и экономическую активность были источником растущего беспокойства. Это породило неопределенность в отношении краткосрочных перспектив китайской экономики и степени трансграничного (негативного влияния) в тот момент, когда глобальная производственная активность остается на циклически низком уровне. Базовое предположение состоит в том, что пик вспышки произойдет в первом квартале, с относительно ограниченным глобальным влиянием", - говорится в документе.
"Продолжительность вспышки, а также принятых мер сдерживания представляют собой основной понижательный риск. Чем дольше он длится, тем выше вероятность побочных эффектов для экономических настроений и глобальных условий финансирования", - отмечает ЕК.
Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019. В настоящее время в Испании подтверждены лишь два случая заражения коронавирусом: оба мужчины, которым поставлен диагноз - иностранцы (британец и немец), заразившиеся за пределами страны.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
010100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБрюссельВОЗЕврокомиссияКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока
Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
Гинза - центральная улица Токио
В Токио водитель такси заразился коронавирусом
Полицейские машины в Амстердаме
В Амстердаме взорвалось письмо с бомбой
В Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса
Сенатор назвал лечение коронавируса хорошим опытом для врачей
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Посол Китая в России предрек скорый перелом в борьбе с коронавирусом
Саджид Джавид у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Министр финансов Британии подал в отставку
Логотипы Twitter и Facebook
Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
Пхеньян
КНДР из-за коронавируса продлила карантин для иностранцев до 30 дней
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас заявил о необходимости контроля за поставками оружия в Ливию
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом
Призывники на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный
Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В Тюмени из больницы выписали контактировавших с больной коронавирусом
Дрель
Эксперт оценил инициативу о введении штрафов за шум в дневное время
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал сроки покупки второй части акций Сбербанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Все предложения по поправкам будут проанализированы, заявил Путин
15:52Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
15:52Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась песня с неизданного альбома Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
Лента новостейМолния