Еврокомиссия оценила влияние коронавируса на мировую экономику

"Вспышка и распространение коронавируса и его влияние на общественное здоровье, жизнь людей и экономическую активность были источником растущего беспокойства. Это породило неопределенность в отношении краткосрочных перспектив китайской экономики и степени трансграничного (негативного влияния) в тот момент, когда глобальная производственная активность остается на циклически низком уровне. Базовое предположение состоит в том, что пик вспышки произойдет в первом квартале, с относительно ограниченным глобальным влиянием", - говорится в документе.