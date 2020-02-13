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Посольство России не получало писем о визите в Смоленск Моравецкого
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РИА Новости

Посольство России не получало писем о визите в Смоленск Моравецкого

13:10 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Посольство России в Польше не получало обращения по планируемому визиту в Смоленск 10 апреля премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
Ранее Моравецкий заявил о планах посетить Смоленск в 10-ю годовщину авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб польский президент Лех Качиньский.
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"Официального обращения по вопросу визита Моравецкого 10 апреля сего года в Смоленск российской стороне не поступало", - сказал собеседник агентства.
До этого глава канцелярии премьера Михал Дворчик рассказал, что в настоящее время идет работа по организации визита.
Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все погибли. Российское следствие пришло к выводу, что, с учетом трудных метеоусловий, командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.
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Матеуш МоравецкийПольшаСмоленскРоссияВ мире
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