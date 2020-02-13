Ботян казался коллегам по разведке вечным, заявили в СВР

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России скорбит в связи с кончиной легендарного разведчика, Героя России Служба внешней разведки России скорбит в связи с кончиной легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна , сообщило пресс-бюро СВР.

Ботян скончался в четверг на 104-м году жизни.

"Ушел из жизни великий человек, легендарный разведчик Герой России Алексей Николаевич Ботян. Тяжело это осознать, он казался нам непоколебимым и вечным. Личный состав и руководство Службы скорбит об утрате вместе с родными и близкими великого человека и патриота... Память о нём навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

"За свою долгую жизнь Алексей Николаевич встретил множество людей. И все, от руководства страны до учащихся колледжей, попадали под его обаяние. Несгибаемый и непримиримый к врагам, он был близким и понятным своим друзьям, соратникам и соотечественникам", - отмечается в сообщении.