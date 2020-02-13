Ботян казался коллегам по разведке вечным, заявили в СВР

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России скорбит в связи с кончиной легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна, сообщило пресс-бюро СВР.
Ботян скончался в четверг на 104-м году жизни.
"Ушел из жизни великий человек, легендарный разведчик Герой России Алексей Николаевич Ботян. Тяжело это осознать, он казался нам непоколебимым и вечным. Личный состав и руководство Службы скорбит об утрате вместе с родными и близкими великого человека и патриота... Память о нём навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
"За свою долгую жизнь Алексей Николаевич встретил множество людей. И все, от руководства страны до учащихся колледжей, попадали под его обаяние. Несгибаемый и непримиримый к врагам, он был близким и понятным своим друзьям, соратникам и соотечественникам", - отмечается в сообщении.
Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению Кракова. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года указом президента России было присвоено звание Героя России. В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".