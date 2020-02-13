Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T13:07+0300
https://ria.ru/20200213/1564648718.html
В Кремле прокомментировали ситуацию по соглашению ОПЕК+
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию по соглашению ОПЕК+

13:07 13.02.2020
776
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия пока не приняла решения по соглашению ОПЕК+, это будет сделано своевременно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Из-за вспышки коронавируса в Китае ожидается снижение спроса на нефть, что вызвало падение цен и дискуссию о необходимости более сильных сокращений добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Техкомитет рекомендовал продлить сделку до конца года и дополнительно сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки до конца второго квартала. Россия свою позицию пока не высказала.
Министр энергетики РФ Александр Новак
11 февраля, 12:23
Россия изучит рекомендацию техкомитета ОПЕК+, заявил Новак
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли уже решение по ОПЕК+. На вопрос, есть ли какие-то сроки, в течение которых будет озвучена позиция России, он отметил: "Своевременные".
Представители российских нефтяных компаний после встречи с главой Минэнерго Александром Новаком в среду в основном говорили о поддержке варианта продления сделки только до конца второго квартала, причем на текущих условиях.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
7 февраля, 01:14
Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
210200
Обсудить 0
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакДмитрий ПесковКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
"Газпром нефть" готова обсуждать с Минском схемы поставок нефти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Польский Orlen ведет переговоры о компенсации за загрязненную нефть
Турецкая лира
В Турции неизвестный оплатил долги малоимущих сограждан, пишут СМИ
Военнослужащие в Донбассе
Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Кремль обратил внимание на обращение ученых по делу "Сети"*
Нефтеперерабатывающий завод
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Аэропорт Усинска возобновил работу после жесткой посадки самолета
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области.
Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17
Учитель в классе школы
В Мурманской области школьник на уроке повредил глаз однокласснице
Такси
В Челябинске завели дело после драки водителя такси с пассажиром
Стенд ПАО Сбербанк России
Силуанов оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Посольство России не получало писем о визите в Смоленск Моравецкого
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Еврокомиссия оценила влияние коронавируса на мировую экономику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Все предложения по поправкам будут проанализированы, заявил Путин
15:52Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
15:52Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась песня с неизданного альбома Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
Лента новостейМолния