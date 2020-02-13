В Кремле прокомментировали ситуацию по соглашению ОПЕК+

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия пока не приняла решения по соглашению ОПЕК+, это будет сделано своевременно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Из-за вспышки коронавируса в Китае ожидается снижение спроса на нефть, что вызвало падение цен и дискуссию о необходимости более сильных сокращений добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Техкомитет рекомендовал продлить сделку до конца года и дополнительно сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки до конца второго квартала. Россия свою позицию пока не высказала.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли уже решение по ОПЕК+. На вопрос, есть ли какие-то сроки, в течение которых будет озвучена позиция России, он отметил: "Своевременные".

Представители российских нефтяных компаний после встречи с главой Минэнерго Александром Новаком в среду в основном говорили о поддержке варианта продления сделки только до конца второго квартала, причем на текущих условиях.