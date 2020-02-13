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В Минпросвещения рассказали о средствах на горячее питание школьников
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РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о средствах на горячее питание школьников

13:06 13.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота столовой в средней общеобразовательной школе
Работа столовой в средней общеобразовательной школе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 26 миллиардов рублей, по предварительным расчетам, потратят на горячее питание школьников младших классов за сентябрь-декабрь 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что организация горячего питания для младших школьников с 1 сентября 2020 года в тех регионах, которые готовы к этому, потребует 21 миллиард рублей на четыре месяца. При этом она добавила, что "потом эта цифра будет возрастать до 43 и более миллиардов рублей, она тоже зависит от контингента обучающихся в 1 и 4 классах".
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"Согласно предварительным расчетам, общая потребность на четыре месяца 2020 года (с сентября по декабрь) составляет более 26 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из них 18,5 миллиардов рублей – из федерального бюджета, и 7,5 миллиардов рублей – из региональных бюджетов.
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"Надеюсь, что постановление быстро пройдет все необходимые согласования, и 6,8 миллиона школьников, а именно столько детей у нас учатся в 1–4-х классах, будут получать качественное горячее питание. Средства на это выделят из федерального и региональных бюджетов. Мы проследим, чтобы регионы ответственно отнеслись к этим деньгам. Горячее питание учащихся начальной школы не должно вызывать нареканий у детей и родителей", – цитирует пресс-служба министра просвещения Сергея Кравцова.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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