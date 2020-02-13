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В Токио водитель такси заразился коронавирусом
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РИА Новости

В Токио водитель такси заразился коронавирусом

13:02 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинГинза - центральная улица Токио
Гинза - центральная улица Токио
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Гинза - центральная улица Токио. Архивное фото
ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. У пожилого водителя такси в Токио диагностировали коронавирус, сообщил телеканал NHK.
Он, предположительно, заразился, перевозив пассажира из Китая.
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174
В настоящий момент около 3600 человек находятся на карантине на круизном судне к югу от японской столицы.
Министерство транспорта Японии уже распорядилось о том, чтобы водители автобусов и такси пользовались масками и перчатками для предотвращения распространения инфекции, сообщает NHK.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
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