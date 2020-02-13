В Ницце вандалы осквернили памятник Жаку Шираку

Ширак скончался в возрасте 86 лет 26 сентября 2019 года. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на протяжении 18 лет был мэром Парижа. Ширак был похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, которая скончалась в 2016 году.