Госдума утвердила Гордеева вице-спикером палаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Гордеев, как и ранее Неверов, будет курировать комитеты Госдумы по экономполитике, промышленности и предпринимательству, по аграрным вопросам и по делам СНГ. Гордеев также будет курировать взаимодействие с парламентами Пакистана, Сирии, Ливии, Ирана, Турции, Казахстана, Азербайджана и работу депутатов в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ.