Госдума утвердила Гордеева вице-спикером палаты

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Алексея Гордеева вице-спикером палаты.
Ранее ЦИК передал Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России", освободившийся в связи с досрочным прекращением полномочий Геннадия Кулика. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов говорил, что Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы. Информированный источник сказал РИА Новости, что Госдума планирует утвердить Гордеева вице-спикером ГД на пленарном заседании в четверг. В среду Гордеев пришел на заседание Совета Думы.
Кроме того, Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Гордеев, как и ранее Неверов, будет курировать комитеты Госдумы по экономполитике, промышленности и предпринимательству, по аграрным вопросам и по делам СНГ. Гордеев также будет курировать взаимодействие с парламентами Пакистана, Сирии, Ливии, Ирана, Турции, Казахстана, Азербайджана и работу депутатов в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Володин также отметил погруженность Гордеева в тему сельского хозяйства. "Приходит человек, который глубоко, досконально знает вопросы развития аграрного комплекса... Пришел человек, который, являясь учеником Геннадия Васильевича Кулика (советник спикера Госдумы), будет больше внимание уделять комплексному развитию сельских территорий, ну, и конечно, вопросам экономики", - сказал председатель Госдумы.
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