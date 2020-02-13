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Мурманская область
2020-02-13T12:59+0300
https://ria.ru/20200213/1564648068.html
В Мурманской области школьник на уроке повредил глаз однокласснице
https://cdn25.img.ria.ru/images/155470/91/1554709150_0:287:3131:2048_1036x0_80_0_0_faacb28efb39d6ed0851af6dd6547f65.jpg
РИА Новости

В Мурманской области школьник на уроке повредил глаз однокласснице

12:59 13.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 13 фев - РИА Новости. Следователи в Мурманской области проверяют информацию об инциденте в школе Североморска, где мальчик на уроке попал ручкой в глаз однокласснице, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
Информация о травме глаза 12-летней школьницы в учебном заведении Североморска ранее появилась в социальных сетях и СМИ.
"По предварительной информации, одноклассник девочки случайно повредил ей глазное яблоко ручкой", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи начали проверку, в ходе которой будет восстановлена картина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло на уроке математики - дети якобы передавали друг другу ручку, и один из учеников неудачно повернулся, зажав ручку в руке, и попал в глаз однокласснице.
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