В Мурманской области школьник на уроке повредил глаз однокласснице

МУРМАНСК, 13 фев - РИА Новости. Следователи в Следователи в Мурманской области проверяют информацию об инциденте в школе Североморска , где мальчик на уроке попал ручкой в глаз однокласснице, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.

Информация о травме глаза 12-летней школьницы в учебном заведении Североморска ранее появилась в социальных сетях и СМИ.

"По предварительной информации, одноклассник девочки случайно повредил ей глазное яблоко ручкой", - говорится в сообщении СУСК.

Следователи начали проверку, в ходе которой будет восстановлена картина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.