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2020-02-13T12:57+0300
https://ria.ru/20200213/1564647977.html
Кремль обратил внимание на обращение ученых по делу "Сети"*
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РИА Новости

Кремль обратил внимание на обращение ученых по делу "Сети"*

12:57 13.02.2020
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© Фото : Penza Post/Alexander TuzovСудебное заседание по делу организации "Сеть" (признана террористической и запрещенна в РФ)
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
© Фото : Penza Post/Alexander Tuzov
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку фигурантов "дела "Сети"*, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее появилась информация о том, что российские ученые опубликовали письмо в поддержку осужденных по делу "Сети"*.
"Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли это письмо в Кремле.
Отвечая на вопрос, поручал ли президент провести проверку после заявлений о пытках со стороны федеральных служб безопасности в этом деле, Песков ответил, что Путин инициировал необходимые проверки.
"В целом, были поручения президента о проверке этого дела. В том числе и по итогам дискуссий, которые имели место в ходе заседания совета по правам человека и других обращений на имя президента... Президента просили проверить, и он инициировал проверки законности", - сказал Песков.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в понедельник приговорил семерых подсудимых к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
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По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнил он.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник уже сообщал журналистам, что президент РФ Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"*, он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети"* и "Нового величия". Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети"* пожаловались в СПЧ на пытки.
Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.
*Террористическая организация, запрещеная в России.
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Московский окружной военный судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил ФедотовПензаПроисшествия
Популярные комментарии
Позорное дело. Да после такого утечка мозгов усилится в десять раз.
13 февраля, 13:45
Аристотель Аваносов
600103
Какие ученые-такие и мозги.И утекать нечему. Скоро начнется процесс обратный-я это не под-д-писывал, меня пдодставили и прочие сопли.
13 февраля, 13:58
idi13 Игнатенко
500005
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