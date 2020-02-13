Кремль обратил внимание на обращение ученых по делу "Сети"*

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку фигурантов "дела "Сети"*, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку фигурантов "дела "Сети"*, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее появилась информация о том, что российские ученые опубликовали письмо в поддержку осужденных по делу "Сети"*.

"Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли это письмо в Кремле.

Отвечая на вопрос, поручал ли президент провести проверку после заявлений о пытках со стороны федеральных служб безопасности в этом деле, Песков ответил, что Путин инициировал необходимые проверки.

"В целом, были поручения президента о проверке этого дела. В том числе и по итогам дискуссий, которые имели место в ходе заседания совета по правам человека и других обращений на имя президента... Президента просили проверить, и он инициировал проверки законности", - сказал Песков.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в понедельник приговорил семерых подсудимых к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнил он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник уже сообщал журналистам, что президент РФ Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"*, он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети"* и "Нового величия". Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети"* пожаловались в СПЧ на пытки.

Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.