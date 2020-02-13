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Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2000 рублей
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РИА Новости

Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2000 рублей

12:56 13.02.2020 (обновлено: 13:54 13.02.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата в городе Сызрань
Призывники в сборном пункте военного комиссариата в городе Сызрань
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Государственная дума приняла законопроект о выплате денежного довольствия призывникам в размере двух тысяч рублей.
Эта сумма включает оклад, ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу с документами, представляющими гостайну. Закон также предусматривает получение единовременного пособия, равному одному окладу, при увольнении со службы.
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Уточняется, что в 2012-2018 годах в России проходил эксперимент по унификации денежного довольствия призывников. Его результатом стало повышение выплат для всех категорий военных. Изменения коснутся призывников, с 1 января 2019 года проходящих службу в российских Вооруженных силах, и тех, кто служит в других войсках, воинских формированиях и органах с 1 января 2020-го.
Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, принятие нового закона позволит исключить снижение социальной защищенности призывников, а также поможет достигнуть этих показателей для военнослужащих Росгвардии и в МЧС.
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