Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2000 рублей

Эта сумма включает оклад, ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу с документами, представляющими гостайну. Закон также предусматривает получение единовременного пособия, равному одному окладу, при увольнении со службы.

Уточняется, что в 2012-2018 годах в России проходил эксперимент по унификации денежного довольствия призывников. Его результатом стало повышение выплат для всех категорий военных. Изменения коснутся призывников, с 1 января 2019 года проходящих службу в российских Вооруженных силах, и тех, кто служит в других войсках, воинских формированиях и органах с 1 января 2020-го.