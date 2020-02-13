СМИ: часть пассажиров круизного лайнера Westerdam проверят на вирус

БАНГКОК, 13 фев – РИА Новости. Двадцать пассажиров круизного лайнера Westerdam, прибывшего в четверг в камбоджийский порт Сиануквиль в провинции Преах Сианук, проверят на наличие коронавируса в организме, сообщает в четверг газета Khmer Times со ссылкой на власти Камбоджи.
Биоматериал, полученный у пассажиров, у которых во время круиза возникли симптомы простуды, будет направлен в Институт Пастера на лабораторные тесты, сообщил изданию генерал-майор Чуон Нарин, возглавляющий управление полиции провинции Преах Сианук.
"В настоящее время медики и сотрудники иммиграционной полиции проверяют физическое состояние и документы более чем 2200 пассажиров и членов экипажа судна перед сходом на берег", — сказал он.
Головной офис института Пастера в Юго-Восточной Азии находится в столице Таиланда Бангкоке. В настоящее время именно в него доставляют из Камбоджи и других соседних стран биоматериалы для анализов на коронавирус.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти шесть тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.