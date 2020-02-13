СМИ: часть пассажиров круизного лайнера Westerdam проверят на вирус

БАНГКОК, 13 фев – РИА Новости. Двадцать пассажиров круизного лайнера Westerdam, прибывшего в четверг в камбоджийский порт Сиануквиль в провинции Преах Сианук, проверят на наличие коронавируса в организме, сообщает в четверг газета Khmer Times со ссылкой на власти Камбоджи.

Биоматериал, полученный у пассажиров, у которых во время круиза возникли симптомы простуды, будет направлен в Институт Пастера на лабораторные тесты, сообщил изданию генерал-майор Чуон Нарин, возглавляющий управление полиции провинции Преах Сианук.

"В настоящее время медики и сотрудники иммиграционной полиции проверяют физическое состояние и документы более чем 2200 пассажиров и членов экипажа судна перед сходом на берег", — сказал он.

Головной офис института Пастера в Юго-Восточной Азии находится в столице Таиланда Бангкоке. В настоящее время именно в него доставляют из Камбоджи и других соседних стран биоматериалы для анализов на коронавирус.