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СМИ: часть пассажиров круизного лайнера Westerdam проверят на вирус
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РИА Новости

СМИ: часть пассажиров круизного лайнера Westerdam проверят на вирус

14:19 13.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Westerdam у причала морского вокзала Владивостока. 22 апреля 2019
Круизный лайнер Westerdam у причала морского вокзала Владивостока. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАНГКОК, 13 фев – РИА Новости. Двадцать пассажиров круизного лайнера Westerdam, прибывшего в четверг в камбоджийский порт Сиануквиль в провинции Преах Сианук, проверят на наличие коронавируса в организме, сообщает в четверг газета Khmer Times со ссылкой на власти Камбоджи.
Биоматериал, полученный у пассажиров, у которых во время круиза возникли симптомы простуды, будет направлен в Институт Пастера на лабораторные тесты, сообщил изданию генерал-майор Чуон Нарин, возглавляющий управление полиции провинции Преах Сианук.
"В настоящее время медики и сотрудники иммиграционной полиции проверяют физическое состояние и документы более чем 2200 пассажиров и членов экипажа судна перед сходом на берег", — сказал он.
Головной офис института Пастера в Юго-Восточной Азии находится в столице Таиланда Бангкоке. В настоящее время именно в него доставляют из Камбоджи и других соседних стран биоматериалы для анализов на коронавирус.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти шесть тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
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