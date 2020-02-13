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В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом
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РИА Новости

В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом

12:55 13.02.2020 (обновлено: 15:21 13.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. В Китае произошел резкий рост числа заразившихся коронавирусом — за минувший день зафиксировано еще 15152 случаев заболевания, заявил представитель госкомитета по здравоохранению республики Ми Фэн.
За сутки умерли 254 человека, общее число жертв достигло 1367.
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Власти объяснили, что резкий рост числа заболевших связан с новой методикой диагностики.
При этом в России носителей смертельной инфекции нет. Ранее отечественные врачи вылечили от коронавируса двух граждан Китая.

Прогноз по распространению вируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что первую вакцину от нового вируса могут создать через полтора года, так как требуется много времени на ее разработку. Однако исполнительный директор ВОЗ Майкл Райан призвал не нагнетать ситуацию рассуждениями про то, что новой инфекцией якобы могут заразиться два трети населения планеты.
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"Если оставить без присмотра костер, то он может спалить весь лес. И мы можем только рассуждать, как далеко зайдет этот пожар. Если посмотреть на ситуацию за пределами Китая, то мы имеем дело с менее чем 400 случаев за более чем месяц передачи вируса от человека к человеку. Это не значит, что не будет эскалации, но это также означает, что распространение не ускорится ", - сказал он.
По его словам, пока многое неизвестно про новый вирус, но "данные говорят нам, что у нас есть возможность по сдерживанию, контролю и замедлению и подготовке" к борьбе с коронавирусом COVID-2019. Райан подчеркнул, что в настоящее время необходимо бороться не с эпидемией болезни, а с эпидемией дезинформации в отношении вируса, а также информировать население о том, как можно предотвратить распространение заболевания.

Где болеют коронавирусом

Вирус вспыхнул в китайском городе Ухань, провинция Хубэй в конце декабря.
С тех пор носители инфекции появились в крупных китайских городах, а также в 24 странах мира, среди которых Япония, США, Канада, Германия, Франция, Испания.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаКитай
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