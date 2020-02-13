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Туризм
2020-02-13T15:21+0300
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Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
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РИА Новости

Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса

15:21 13.02.2020
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Владивостока
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Информация о ситуации в мире с заболеваниями, вызванными коронавирусом, привела к тому, что объем продаж туристического продукта оказался ниже на 20-25 процентов по сравнению с тем, который ожидался в феврале 2020 года, заявил РИА Новости член правления Альянса туристических агентств (АТА), генеральный директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян.
"Первые новости об этом вирусе начали появляться еще в декабре 2019 года, но тогда все воспринималось достаточно спокойно. Практически до середины января люди продолжали бронировать и покупать туры, — рассказал эксперт. — Конкретно в нашей сети продажи за январь 2020 года выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".
Он отметил, что, несмотря на то, что кроме Китая, другие пляжные направления остаются открытыми, и можно поехать во Вьетнам, в Эмираты, в Доминикану, на Кубу, люди боятся отправляться в путешествия. Так как чтобы попасть на курорт, нужно сначала пройти аэропорт, где много граждан Китая.
"Снижение спроса мы почувствовали примерно в начале февраля, и пока просвета не видно. Уже можно сказать, что в среднем продажи упали на 20-25 процентов по сравнению с нашими ожиданиями", — уточнил представитель турбизнеса.
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По словам Мкртчяна, очень заметно падение круизных продаж. "Обычно мы ежедневно оформляем туры на морские круизы, но за вчерашний день на подобные маршруты не было продано ни одной путевки", — пояснил эксперт.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти шесть тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
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