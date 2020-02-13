Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Информация о ситуации в мире с заболеваниями, вызванными коронавирусом, привела к тому, что объем продаж туристического продукта оказался ниже на 20-25 процентов по сравнению с тем, который ожидался в феврале 2020 года, заявил РИА Новости член правления Альянса туристических агентств (АТА), генеральный директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян.

"Первые новости об этом вирусе начали появляться еще в декабре 2019 года, но тогда все воспринималось достаточно спокойно. Практически до середины января люди продолжали бронировать и покупать туры, — рассказал эксперт. — Конкретно в нашей сети продажи за январь 2020 года выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Он отметил, что, несмотря на то, что кроме Китая, другие пляжные направления остаются открытыми, и можно поехать во Вьетнам, в Эмираты, в Доминикану, на Кубу, люди боятся отправляться в путешествия. Так как чтобы попасть на курорт, нужно сначала пройти аэропорт, где много граждан Китая.

"Снижение спроса мы почувствовали примерно в начале февраля, и пока просвета не видно. Уже можно сказать, что в среднем продажи упали на 20-25 процентов по сравнению с нашими ожиданиями", — уточнил представитель турбизнеса.

По словам Мкртчяна, очень заметно падение круизных продаж. "Обычно мы ежедневно оформляем туры на морские круизы, но за вчерашний день на подобные маршруты не было продано ни одной путевки", — пояснил эксперт.