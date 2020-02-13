Источник: шеф-редактор сайта "Ведомостей" Товкайло покинет пост

Ранее ряд телеграм-каналов со ссылкой на источники опубликовал информацию об уходе с поста главного редактора "Ведомостей" Ильи Булавинова. Однако сам Булавинов в ответ на запрос РИА Новости сказал, что "не комментирует фантазии телеграм-каналов". Источники также сообщили об уходе с должности Товкайло.