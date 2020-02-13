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2020-02-13T12:52+0300
https://ria.ru/20200213/1564647567.html
Источник: шеф-редактор сайта "Ведомостей" Товкайло покинет пост
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:347:4076:2640_1036x0_80_0_0_30bc109a95b86d9fdea0e68e37554664.jpg
РИА Новости

Источник: шеф-редактор сайта "Ведомостей" Товкайло покинет пост

12:52 13.02.2020
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Шеф-редактор сайта "Ведомостей" Максим Товкайло уходит с должности, эту информацию РИА Новости подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее ряд телеграм-каналов со ссылкой на источники опубликовал информацию об уходе с поста главного редактора "Ведомостей" Ильи Булавинова. Однако сам Булавинов в ответ на запрос РИА Новости сказал, что "не комментирует фантазии телеграм-каналов". Источники также сообщили об уходе с должности Товкайло.
"В отношении Товкайло - да, это правда", - сказал источник РИА Новости.
Илья Булавинов
12:03
Булавинов отказался комментировать сообщение об уходе из "Ведомостей"
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ВедомостиМоскваОбщество
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