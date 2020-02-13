В Турции неизвестный оплатил долги малоимущих сограждан, пишут СМИ

"На днях ко мне в магазин пришел высокий смуглый человек и сказал, что хочет оплатить все задолженности местных жителей, записанные в долговой тетради магазина. После уплаты долгов на общую сумму 12,5 тысячи турецких лир (более двух тысяч долларов США) гость вырвал и сжег страницы с записями долгов и ушел", - передает слова хозяина магазина телеканал.