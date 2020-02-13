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В Турции неизвестный оплатил долги малоимущих сограждан, пишут СМИ
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РИА Новости

В Турции неизвестный оплатил долги малоимущих сограждан, пишут СМИ

12:51 13.02.2020 (обновлено: 14:23 13.02.2020)
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© Fotolia / Hayati KayhanТурецкая лира
Турецкая лира
© Fotolia / Hayati Kayhan
Турецкая лира. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Таинственный благодетель в турецком Диярбакыре оплатил в местном продуктовом магазине все задолженности жителей района, сообщает телеканал NTV.
В некоторых городах Турции в небольших местных магазинах жители района из-за нехватки средств часто покупают продукты в долг, запись о задолженности хозяин вносит в специальную тетрадь.
"На днях ко мне в магазин пришел высокий смуглый человек и сказал, что хочет оплатить все задолженности местных жителей, записанные в долговой тетради магазина. После уплаты долгов на общую сумму 12,5 тысячи турецких лир (более двух тысяч долларов США) гость вырвал и сжег страницы с записями долгов и ушел", - передает слова хозяина магазина телеканал.
По словам хозяина, большинство должников сразу не поверили в то, что их накопившиеся долги за продукты оплачены.
В конце прошлого года в некоторых провинциях Турции появился таинственный незнакомец, который закрывал в районных продуктовых лавках долги неимущих покупателей, раздавал деньги детям и бедным на улицах. При этом он не называл своего имени, и благодарные жители стали его называть Робин Гудом.
Задержание. Архивное фото
21 апреля 2018, 21:45
Белорусский Робин Гуд на украденные деньги накормил детей мороженым
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