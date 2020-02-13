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В Китае рассказали о медиках, помогающих в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Китае рассказали о медиках, помогающих в борьбе с коронавирусом

12:51 13.02.2020
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Более 21,5 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению КНР.
"По состоянию на 12 февраля наш комитет направил в провинцию Хубэй для оказания медицинской помощи 189 медицинских бригад, в составе которых 21568 медицинских сотрудников", - указано в заявлении.
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Только 12 февраля в провинцию прибыли 1003 врача и 1681 медсестра из 17 регионов страны.
С 24 января в город Ухань и провинцию Хубэй из других регионов страны начали отправлять как материальную помощь, в том числе защитную одежду и маски, так и специалистов, так как местные врачи перестали справляться с большим потоком пациентов и вынуждены были работать без выходных минимум по 12 часов за смену.
В связи с тем, что самая большая ответственность в борьбе с коронавирусом ложится именно на плечи медиков, их в стране стали называть "ангелы в белых одеждах" или "бойцы в белых халатах".
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За это время со всей страны в Хубэй уже также доставили более 726 тысяч защитных костюмов.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗПекинКитайВ мире
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