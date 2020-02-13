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На границе Китая и Благовещенска организуют транспортный коридор
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РИА Новости

На границе Китая и Благовещенска организуют транспортный коридор

12:49 13.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев - РИА Новости. Временный транспортный коридор организуют 14 февраля на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР) для вывоза россиян из Китая в Россию, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
Благовещенск
10 февраля, 12:01
В Благовещенске на границе с Китаем организуют транспортный коридор
"Седьмой по счету транспортный коридор через международные пункты пропуска по согласованию с китайской стороной будет открыт завтра с 14.00 (08.00 мск). Последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16.30 по амурскому времени (10.30 мск)", - говорится в сообщении.
Прибывшие из Китая россияне пройдут двойной тепловизионный контроль и сдадут анализы, им также предстоит двухнедельный домашний карантин.
Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск-Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.
На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, были выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Оба заболевших в РФ уже выписаны. Новых случаев заболевания в стране не выявлено.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинВОЗХэйхэКитайБлаговещенскОбщество
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