На границе Китая и Благовещенска организуют транспортный коридор

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев - РИА Новости. Временный транспортный коридор организуют 14 февраля на закрытом из-за Временный транспортный коридор организуют 14 февраля на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск Хэйхэ (КНР) для вывоза россиян из Китая в Россию, сообщает правительство Амурской области.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

"Седьмой по счету транспортный коридор через международные пункты пропуска по согласованию с китайской стороной будет открыт завтра с 14.00 (08.00 мск). Последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16.30 по амурскому времени (10.30 мск)", - говорится в сообщении.

Прибывшие из Китая россияне пройдут двойной тепловизионный контроль и сдадут анализы, им также предстоит двухнедельный домашний карантин.

Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск-Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.