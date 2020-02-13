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В Кремле не видели фотографий застолья в колонии с убийцей Немцова
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РИА Новости

В Кремле не видели фотографий застолья в колонии с убийцей Немцова

12:48 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкХамзат Бахаев, Заур Дадаев и Анзор Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017
Хамзат Бахаев, Заур Дадаев и Анзор Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Появившиеся в интернете фотографии, на которых осужденные, и среди них убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за праздничным столом, в Кремле не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, не видели", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о фотографиях.
Пресс-секретарь президента также попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на интересующие их новости.
"Где вы роетесь в интернете?.. Я буду тоже смотреть. Вы все время что-то находите в интернете, что я впервые слышу", - добавил он.
Ранее руководитель пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова сообщила РИА Новости, что служебная проверка будет проведена после появления в интернете фотографий, на которых осужденные, и среди них Дадаев, сидят за праздничным столом, предположительно, в исправительной колонии №3.
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Во время проверки предстоит установить, "кто автор снимков, где они сделаны, использовалась ли мобильная связь, интернет", отметила собеседница агентства. Она добавила, что по законодательству осужденные, кроме столовой, имеют право посещать кафе, которое есть на территории любой колонии, а не только специализированной. С разрешения администрации они могут отмечать там праздник или день рождения.
Снимки, на которых мужчины сидят за столом с шашлыками, соками и фруктами, были опубликованы в соцсетях в июле 2018 года.
Дадаев был осужден на 20 лет лишения свободы за убийство Немцова. В сентябре 2018 года он, как злостный нарушитель режима, был на год переведен из колонии №3 в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска. В декабре 2019 года Куйбышевский районный суд Иркутска постановил перевести Дадаева в тюрьму, 12 февраля в Иркутский областной суд поступила апелляционная жалоба на это решение.
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Заур Дадаев (подозреваемый в убийстве Немцова)Борис НемцовДмитрий Песков
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