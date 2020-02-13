В Кремле не видели фотографий застолья в колонии с убийцей Немцова

Хамзат Бахаев, Заур Дадаев и Анзор Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Появившиеся в интернете фотографии, на которых осужденные, и среди них убийца Бориса Немцова Появившиеся в интернете фотографии, на которых осужденные, и среди них убийца Бориса Немцова Заур Дадаев , сидят за праздничным столом, в Кремле не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"К сожалению, не видели", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о фотографиях.

Пресс-секретарь президента также попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на интересующие их новости.

"Где вы роетесь в интернете?.. Я буду тоже смотреть. Вы все время что-то находите в интернете, что я впервые слышу", - добавил он.

Ранее руководитель пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова сообщила РИА Новости, что служебная проверка будет проведена после появления в интернете фотографий, на которых осужденные, и среди них Дадаев, сидят за праздничным столом, предположительно, в исправительной колонии №3.

Во время проверки предстоит установить, "кто автор снимков, где они сделаны, использовалась ли мобильная связь, интернет", отметила собеседница агентства. Она добавила, что по законодательству осужденные, кроме столовой, имеют право посещать кафе, которое есть на территории любой колонии, а не только специализированной. С разрешения администрации они могут отмечать там праздник или день рождения.

Снимки, на которых мужчины сидят за столом с шашлыками, соками и фруктами, были опубликованы в соцсетях в июле 2018 года.