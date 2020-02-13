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Путин выразил соболезнования родным разведчика Ботяна
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РИА Новости

Путин выразил соболезнования родным разведчика Ботяна

12:47 13.02.2020
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© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФРазведчик Алексей Ботян
Разведчик Алексей Ботян
© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна, он хорошо знал его и восхищался его мужеством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.
"Безусловно, президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна, он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством и восхищался всем его жизненным путем", - сказал Песков.
Он добавил, что на днях готовилась поздравительная телеграмма от имени президента по случаю дня рождения Ботяна. "Но к сожалению, теперь идет речь о телеграмме соболезнований. Президент и в администрации мы глубоко скорбим в связи с его кончиной", - отметил Песков.
В битву с фашизмом Алексей Ботян вступил 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчета. Свой боевой счет открыл в первый же день Второй мировой войны, сбив гитлеровский "Юнкерс". При обороне Варшавы довел их число до трех. Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной Армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.
Герой России, разведчик Алексей Ботян
09:48
Ботян был настоящей "энциклопедией" разведки, заявил ветеран СВР
С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), в которой прошёл подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.
В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" под командованием капитана госбезопасности Виктора Карасёва был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые спецы по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.
В январе 1945 года "лейтенант Алёша" (так называли Ботяна местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе польского города Краков. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в располагавшимся рядом Ягеллонском замке.
После войны Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Позже помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
В 2007 году указом президента России полковнику в отставке Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.
Герой России, разведчик Алексей Ботян
10:28
Биография Алексея Ботяна
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Умер разведчик Алексей БотянАлексей БотянВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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