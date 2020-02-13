Саратовец задушил возлюбленную рыболовной сетью и сбросил в реку

Следствие установило, что 6 октября 2019 года 34-летний обвиняемый, его 43-летняя подруга вместе с еще одной парой на машине приехали к плотине на реке Малый Узень вблизи села Еремеевка Ершовского района, где устроили застолье. Затем обвиняемый, почувствовав усталость, решил уйти домой спать, но, не сумев заснуть, вернулся к компании. Однако там он увидел, что приятель, пока его дама заснула, оказывает знаки внимания его подруге.