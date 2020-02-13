Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T12:46+0300
https://ria.ru/20200213/1564647265.html
Саратовец задушил возлюбленную рыболовной сетью и сбросил в реку
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

Саратовец задушил возлюбленную рыболовной сетью и сбросил в реку

12:46 13.02.2020
557
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Житель Саратовской области арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной, которую, по версии следствия, он во время отдыха на природе из ревности задушил рыболовной сетью и сбросил в реку, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Следствие установило, что 6 октября 2019 года 34-летний обвиняемый, его 43-летняя подруга вместе с еще одной парой на машине приехали к плотине на реке Малый Узень вблизи села Еремеевка Ершовского района, где устроили застолье. Затем обвиняемый, почувствовав усталость, решил уйти домой спать, но, не сумев заснуть, вернулся к компании. Однако там он увидел, что приятель, пока его дама заснула, оказывает знаки внимания его подруге.
По версии следствия, в порыве ревности он вывел свою возлюбленную из машины, отвел к плотине, где ударил ее, а затем валявшимся на дороге куском рыболовной сети задушил жертву, сбросил тело в реку и скрылся, уехав в другой район области. Тело женщины нашли только в конце октября.
"Подозреваемый был задержан... Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "убийство". Вину в содеянном он признал полностью. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит до 15 лет заключения.
Снегопад на Балканах
21 января, 19:19
Житель Казани закопал в снегу знакомого, убитого из ревности к девушке
101273
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Учитель в классе школы
В Мурманской области школьник на уроке повредил глаз однокласснице
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге мигранта заподозрили в изнасиловании девочки-подростка
Сотрудник полиции
В Челябинске таксист избил пассажиров из-за просьбы изменить маршрут
Турецкая лира
В Турции неизвестный оплатил долги малоимущих сограждан, пишут СМИ
Автомобили скорой медицинской помощи
В Белгороде пенсионерка сбила женщину с ребенком на переходе
Статуя Фемиды в суде
В Саратове осудили мужчину за жестокое убийство своих бабушки и деда
Зал судебных заседаний
Дело об убийстве пяти девушек в Ростовской области поступило в суд
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Калужская епархия прокомментировала ДТП с участием "жены священника"
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
В Мосгордуме рассказали, что поможет остановить волну лжеминирований
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника
Статуя Фемиды в суде
Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки "из жалости"
Инспектор ГИБДД
ФСПП назвала регионы, лидирующие по неоплаченным штрафам ГИБДД
Решетка перед зданием Московского городского суда
Экс-министр культуры Мордовии задержан по подозрению в мошенничестве
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
В Москве сотрудника изолятора ударили трубой при пресечении бунта
Вид на Читу
Родственники найденных в заброшенном доме в Чите отказались их взять
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
Лента новостейМолния