Саратовец задушил возлюбленную рыболовной сетью и сбросил в реку

САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Житель Саратовской области арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной, которую, по версии следствия, он во время отдыха на природе из ревности задушил рыболовной сетью и сбросил в реку, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Следствие установило, что 6 октября 2019 года 34-летний обвиняемый, его 43-летняя подруга вместе с еще одной парой на машине приехали к плотине на реке Малый Узень вблизи села Еремеевка Ершовского района, где устроили застолье. Затем обвиняемый, почувствовав усталость, решил уйти домой спать, но, не сумев заснуть, вернулся к компании. Однако там он увидел, что приятель, пока его дама заснула, оказывает знаки внимания его подруге.
По версии следствия, в порыве ревности он вывел свою возлюбленную из машины, отвел к плотине, где ударил ее, а затем валявшимся на дороге куском рыболовной сети задушил жертву, сбросил тело в реку и скрылся, уехав в другой район области. Тело женщины нашли только в конце октября.
"Подозреваемый был задержан... Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "убийство". Вину в содеянном он признал полностью. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит до 15 лет заключения.