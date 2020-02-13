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КНДР из-за коронавируса продлила карантин для иностранцев до 30 дней
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РИА Новости

КНДР из-за коронавируса продлила карантин для иностранцев до 30 дней

12:43 13.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. КНДР из-за ситуации с коронавирусом продлила до 13 дней срок карантина для всех иностранных граждан, пребывающих на северокорейскую территорию, сообщило посольство РФ в Пхеньяне в Facebook.
Власти КНДР 4 февраля запретили въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров, а также въезд и выезд новых сотрудников зарубежных диппмиссий был воспрещен. Отмечалось, что в случае прибытия в страну по вынужденным или не зависящим от дипломатов обстоятельствам разрешается въезд в Пхеньян после прохождения 15-дневного карантина в пунктах въезда.
Как сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне в четверг, 13 февраля, МИД КНДР направил ноту, в которой сообщил о новых мерах правительства страны, принятых "на фоне резкого роста числа заболевших и скончавшихся от коронавируса нового типа и в связи с появлением результатов исследований о том, что инкубационный период вируса составляет 24 дня."
"Президиум Верховного народного собрания КНДР по предложению Чрезвычайного центрального руководящего комитета народного здравоохранения в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса нового типа постановил, что срок карантинных мер временно продлевается до 30 дней, и все иностранные граждане, пребывающие на территории КНДР, должны в обязательном порядке соблюдать данные меры", - сообщили в российском посольстве.
По данным российской дипмиссии, МИД КНДР сообщил, что срок карантина и медицинского наблюдения, установленный для сотрудников дипмиссий и представительств международных организаций, пролонгируется до 1 марта 2020 года. Кроме того, в посольстве РФ добавили, что положения ноты МИД КНДР от 4 февраля 2020 года о порядке въезда и выезда теряют силу, и перемещения через все пограничные переходы временно приостанавливаются.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-2019. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 59 804, скончались 1367 человек, излечились и выписаны из больниц 5911.
Пассажир в автобусе
7 февраля, 12:17
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