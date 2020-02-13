КНДР из-за коронавируса продлила карантин для иностранцев до 30 дней

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. КНДР из-за ситуации с коронавирусом продлила до 13 дней срок карантина для всех иностранных граждан, пребывающих на северокорейскую территорию, сообщило посольство РФ в Пхеньяне в Facebook

Власти КНДР 4 февраля запретили въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров, а также въезд и выезд новых сотрудников зарубежных диппмиссий был воспрещен. Отмечалось, что в случае прибытия в страну по вынужденным или не зависящим от дипломатов обстоятельствам разрешается въезд в Пхеньян после прохождения 15-дневного карантина в пунктах въезда.

Как сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне в четверг, 13 февраля, МИД КНДР направил ноту, в которой сообщил о новых мерах правительства страны, принятых "на фоне резкого роста числа заболевших и скончавшихся от коронавируса нового типа и в связи с появлением результатов исследований о том, что инкубационный период вируса составляет 24 дня."

"Президиум Верховного народного собрания КНДР по предложению Чрезвычайного центрального руководящего комитета народного здравоохранения в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса нового типа постановил, что срок карантинных мер временно продлевается до 30 дней, и все иностранные граждане, пребывающие на территории КНДР, должны в обязательном порядке соблюдать данные меры", - сообщили в российском посольстве.

По данным российской дипмиссии, МИД КНДР сообщил, что срок карантина и медицинского наблюдения, установленный для сотрудников дипмиссий и представительств международных организаций, пролонгируется до 1 марта 2020 года. Кроме того, в посольстве РФ добавили, что положения ноты МИД КНДР от 4 февраля 2020 года о порядке въезда и выезда теряют силу, и перемещения через все пограничные переходы временно приостанавливаются.