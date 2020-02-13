Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков

"Здесь я не знаю, идет ли речь о 50%, но я могу сказать одну вещь на этот счет: президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. Он неоднократно об этом говорил. К сожалению, взаимности от предыдущих глав государства на Украине мы не слышали", - ответил Песков.