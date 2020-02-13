Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относился и относится к украинскому народу, но взаимности со стороны предыдущего руководства Украины такое отношение не встречало, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты попросили его прокомментировать публикацию украинского агентства "Униан", которое ссылается на результаты исследования "Левада-Центра" о том, что якобы более 50% россиян относятся к Украине "в основном плохо" или "очень плохо".
"Здесь я не знаю, идет ли речь о 50%, но я могу сказать одну вещь на этот счет: президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. Он неоднократно об этом говорил. К сожалению, взаимности от предыдущих глав государства на Украине мы не слышали", - ответил Песков.