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Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков
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РИА Новости

Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков

12:42 13.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относился и относится к украинскому народу, но взаимности со стороны предыдущего руководства Украины такое отношение не встречало, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты попросили его прокомментировать публикацию украинского агентства "Униан", которое ссылается на результаты исследования "Левада-Центра" о том, что якобы более 50% россиян относятся к Украине "в основном плохо" или "очень плохо".
"Здесь я не знаю, идет ли речь о 50%, но я могу сказать одну вещь на этот счет: президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. Он неоднократно об этом говорил. К сожалению, взаимности от предыдущих глав государства на Украине мы не слышали", - ответил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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