Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики

"Русофобия возведена, ну, по крайней мере, была возведена на протяжении последних нескольких лет буквально в ранг государственной политики, внутренней государственной политики на Украине и, конечно, это не могло не дать свои результаты печальные в плане, ну, скажем так, провоцирования таких негативных настроений в отношении нашей страны. Это можно с сожалением констатировать", - сказал Песков журналистам.