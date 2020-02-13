Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Русофобия возведена, ну, по крайней мере, была возведена на протяжении последних нескольких лет буквально в ранг государственной политики, внутренней государственной политики на Украине и, конечно, это не могло не дать свои результаты печальные в плане, ну, скажем так, провоцирования таких негативных настроений в отношении нашей страны. Это можно с сожалением констатировать", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что потребуется продолжительное время даже при изменении русофобской политики, чтобы сбалансировать ту атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений.
"Собственно, родственных", - уточнил Песков.
Отвечая на вопрос о том, какой период он имеет в виду, Песков добавил, что пик русофобской политики приходился на время президентства Петра Порошенко.
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