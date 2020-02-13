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Данила Козловский ответил на обвинения в плагиате
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РИА Новости

Данила Козловский ответил на обвинения в плагиате

12:36 13.02.2020 (обновлено: 12:37 13.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Данила Козловский на церемонии открытия фестиваля "Кинотавр"
Актер Данила Козловский на церемонии открытия фестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский ответил на критику фильма "Чернобыль: Бездна".
В соцсетях создателей картины обвинили в плагиате сериала телесети HBO "Чернобыль", который вышел на экраны весной прошлого года.
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Козловский заметил, что съемки фильма "Чернобыль: Бездна", где он выступает в качествах режиссера и исполнителя главной роли, стартовали через 13 дней после премьеры сериала.
По его словам, такой "ответ" HBO подготовить в столь короткие сроки технически невозможно, поэтому российский фильм следует считать самостоятельным проектом.

"Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все. Мне кажется, эта тема заслуживает того, чтобы о ней создавали разные фильмы в разных жанрах, и странно тогда их будет называть плагиатом", — написал режиссер в инстаграме.

Фильм "Чернобыль: Бездна" выйдет на российские экраны в 2020 году.
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Кино и сериалыHBOЧернобыльКиноДанила Козловский
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