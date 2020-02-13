Данила Козловский ответил на обвинения в плагиате

"Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все. Мне кажется, эта тема заслуживает того, чтобы о ней создавали разные фильмы в разных жанрах, и странно тогда их будет называть плагиатом", — написал режиссер в инстаграме.