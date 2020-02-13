В Кремле оценили вопрос об агитации на голосовании по Конституции

"Совершенно вопрос, опережающий события, как раз по голосованию, о голосовании пойдет речь в выступлении (Лидии) Михеевой, должна пойти речь, это секретарь Общественной палаты. А потом будет обмен мнениями. В этой связи давайте дождемся сегодняшнего или, может быть, даже продолжения дискуссии на этот счет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, нужна ли агитация, чтобы россияне приходили на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, и какой могла бы быть эта агитация.