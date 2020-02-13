В Кремле оценили вопрос об агитации на голосовании по Конституции

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вопрос о том, нужно ли агитировать россиян приходить на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, опережает события, речь о таком голосовании пойдет в четверг на встрече президента Владимира Путина с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Совершенно вопрос, опережающий события, как раз по голосованию, о голосовании пойдет речь в выступлении (Лидии) Михеевой, должна пойти речь, это секретарь Общественной палаты. А потом будет обмен мнениями. В этой связи давайте дождемся сегодняшнего или, может быть, даже продолжения дискуссии на этот счет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, нужна ли агитация, чтобы россияне приходили на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, и какой могла бы быть эта агитация.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.