Песков анонсировал публикацию последней части архивных фото Путина

"Сегодня на президентском сайте будет опубликована заключительная часть фото- и видеоматериалов, которые мы публиковали последние месяцы. Речь пойдет о 2015-2019 годах. Тоже есть много интересного", - рассказал Песков.

"Путин. 20 лет" – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства РФ.