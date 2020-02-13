Песков анонсировал публикацию последней части архивных фото Путина

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сегодня на президентском сайте будет опубликована заключительная часть архивных фото- и видеоматериалов, связанных с работой Владимира Путина на должности президента и главы правительства РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня на президентском сайте будет опубликована заключительная часть фото- и видеоматериалов, которые мы публиковали последние месяцы. Речь пойдет о 2015-2019 годах. Тоже есть много интересного", - рассказал Песков.
"Путин. 20 лет" – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства РФ.
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