Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Актер Александр Панкратов-Черный рассказал изданию "Телепрограмма" о своей пенсии.
По его словам, пенсия составляет 14 тысяч 860 рублей, но благодаря московской надбавке для народных артистов (30 тысяч) в целом он получает 44 тысячи рублей.
"Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем", — признался артист.
Он пожаловался, что ему довольно много приходится тратить на оплату квартиры.
Народный артист России Александров Панкратов-Черный известен ролями в фильмах "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "Бабник", "Ширли‑мырли" и многих других. Всего в его фильмографии более ста лент.
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