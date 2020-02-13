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Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
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РИА Новости

Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

12:34 13.02.2020 (обновлено: 13:00 13.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Панкратов-Черный
Актер Александр Панкратов-Черный
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Актер Александр Панкратов-Черный рассказал изданию "Телепрограмма" о своей пенсии.
По его словам, пенсия составляет 14 тысяч 860 рублей, но благодаря московской надбавке для народных артистов (30 тысяч) в целом он получает 44 тысячи рублей.
"Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем", — признался артист.
Он пожаловался, что ему довольно много приходится тратить на оплату квартиры.
Народный артист России Александров Панкратов-Черный известен ролями в фильмах "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "Бабник", "Ширли‑мырли" и многих других. Всего в его фильмографии более ста лент.
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Обсудить 14
Шоу-бизнесАлександр Панкратов-ЧерныйОбщество
Популярные комментарии
"... но благодаря московской надбавке.." Сказал бы проще, добавка за лояльность. Отработаем.
13 февраля, 12:37
vvab6
310006
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