Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Актер Александр Актер Александр Панкратов-Черный рассказал изданию "Телепрограмма" о своей пенсии.

По его словам, пенсия составляет 14 тысяч 860 рублей, но благодаря московской надбавке для народных артистов (30 тысяч) в целом он получает 44 тысячи рублей.

"Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем", — признался артист.

Он пожаловался, что ему довольно много приходится тратить на оплату квартиры.