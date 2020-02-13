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В Минфине рассказали о заложенных в поправках в бюджет средствах
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РИА Новости

В Минфине рассказали о заложенных в поправках в бюджет средствах

12:28 13.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минфин заложил в поправках в бюджет РФ рост доходов на 214 миллиардов рублей в 2020 году, 645 миллиардов рублей в 2021 году и 755 миллиардов рублей в 2022 году, при сохранении профицита бюджета на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Уточненный прогноз социально-экономического развития, естественно, повлиял и на изменение доходов федерального бюджета - мы пересмотрели доходы в сторону увеличения и в текущем году предусматриваем рост по сравнению с цифрами, учтенными в бюджете, доходов на 214 миллиардов рублей, в последующие годы рост составит 645 и 755 миллиардов, соответственно", - сказал Силуанов.
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"Профицит бюджета практически не меняется: он сохраняется в процентном отношении к ВВП таким, как учтен в бюджете на текущий год", - заявил министр финансов.
В действующем законе о трёхлетнем бюджете утвержден профицит в 2020 году на уровне 0,8% ВВП, а затем его снижение до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Рост доходов бюджета, по словам Силуанова, станет возможен в первую очередь за счет увеличения ненефтегазовых доходов, в том числе дополнительного поступления налогов и таможенных платежей - во многом благодаря повышению собираемости платежей, а также части доходов ЦБ от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка.
"Также предусмотрен рост доходов от поступления дивидендов", - заявил глава Минфина. Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательное решение об увеличении уровня выплаты дивидендов отдельными госкомпаниями будет принимать правительство.
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