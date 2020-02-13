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В Кирове отменили приговор по делу "Электронного проездного"
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РИА Новости

В Кирове отменили приговор по делу "Электронного проездного"

12:26 13.02.2020 (обновлено: 12:43 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Осужденные по делу о многомиллионном хищении денег у компании "Электронный проездной" в Кировской области освобождены в зале суда, приговор отменен, сообщили РИА Новости в Кировском областном суде.
"Кировский областной суд в четверг, 13 февраля, отменил приговор районного суда. Дело возвращено прокурору в виду допущенных нарушений. Все обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда. Им сохраняется предыдущая мера пресечения – запрет определенных действий – сроком на 3 месяца, до 13 мая", - заявили агентству в суде.
Экс-депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин, бывшие директора компании "Электронный проездной" Анатолий Ганьба и МБУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Александр Рыболовлев и экс-начальник отдела в управлении благоустройства и транспорта администрации Кирова Олег Чичибабин в декабре 2019 года были приговорены Первомайским районным судом Кирова за коррупционные преступления к срокам от 3 лет до 3 лет 7 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски администрации Кирова на 6 миллионов рублей и ООО "Электронный проездной" в размере 28 миллионов рублей.
По данным следствия, Никулин, Ганьба и Рыболовлев растратили 20 миллионов рублей "Электронного проездного", выделенных на разработку программного обеспечения для школ Кирова, которое на тот момент уже использовалось и не требовало дополнительных затрат. Кроме того, они вместе с Чичибабиным похитили не менее 34,7 миллиона рублей у "Электронного проездного" и Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта при реализации муниципальных программ по развитию транспортной инфраструктуры Кирова. А Ганьба, получив в "Электронном проездном" беспроцентный заём в сумме 20 миллионов рублей, разместил деньги в банках, заработал на процентах не менее 1,6 миллиона рублей, чем, по мнению следствия, причинил существенный вред законным правам и интересам фирмы.
Кировская компания "Электронный проездной" занимается разработкой и выпуском пластиковых смарт-карт, которые используются для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, пропусков в учебные заведения и безналичной оплаты школьного питания в образовательных организациях.
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