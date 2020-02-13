В Кирове отменили приговор по делу "Электронного проездного"

Экс-депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин, бывшие директора компании "Электронный проездной" Анатолий Ганьба и МБУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Александр Рыболовлев и экс-начальник отдела в управлении благоустройства и транспорта администрации Кирова Олег Чичибабин в декабре 2019 года были приговорены Первомайским районным судом Кирова за коррупционные преступления к срокам от 3 лет до 3 лет 7 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски администрации Кирова на 6 миллионов рублей и ООО "Электронный проездной" в размере 28 миллионов рублей.

По данным следствия, Никулин, Ганьба и Рыболовлев растратили 20 миллионов рублей "Электронного проездного", выделенных на разработку программного обеспечения для школ Кирова, которое на тот момент уже использовалось и не требовало дополнительных затрат. Кроме того, они вместе с Чичибабиным похитили не менее 34,7 миллиона рублей у "Электронного проездного" и Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта при реализации муниципальных программ по развитию транспортной инфраструктуры Кирова. А Ганьба, получив в "Электронном проездном" беспроцентный заём в сумме 20 миллионов рублей, разместил деньги в банках, заработал на процентах не менее 1,6 миллиона рублей, чем, по мнению следствия, причинил существенный вред законным правам и интересам фирмы.