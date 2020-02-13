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Музей-заповедник "Царское село" представил решение проблемы турпотоков
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РИА Новости

Музей-заповедник "Царское село" представил решение проблемы турпотоков

16:24 13.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Величкин / Перейти в фотобанкЯнтарная комната в Екатерининском дворце
Янтарная комната в Екатерининском дворце
© РИА Новости / Сергей Величкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское село" разработал новую систему регулирования потока посетителей, которая подразумевает введение квот для иностранных и российских туристов, а также организацию сеансового посещения, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
"ГМЗ "Царское село" фактически первым из российских музеев был вынужден идти путем поиска этих решений, так как на сегодняшний день он является самым востребованным музеем в России, если мы говорим о количестве посетителей на квадратный метр музейной площади", - подчеркнула замминистра культуры Алла Манилова, слова которой привели в пресс-службе.
По ее словам, это будет не одна мера, а целый комплекс взаимоувязанных решений, дополняющих друг друга. "Мы будем помогать музею, вместе мониторить ситуацию, быстро принимать гибкие решения, чтобы по итогам 2020 года можно было сказать, что проблема решена, и мы понимаем, как дальше развиваться музею никого не обижая - ни иностранных туристов, ни собственных граждан", - заключила Манилова.
Директор музея Ольга Таратынова, добавила, что помимо стандартного разведения потоков посетителей, продажи электронных билетов, которые уже реализуется учреждением, планируется, в частности, организовать сеансовое посещение, и, кроме того, ввести квоты для иностранных и российских туристов.
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"Для граждан России и ЕАЭС будет действовать льготный тариф по сравнению с иностранными туристами. При этом система будет гибкой, если квота не будет полностью раскупаться, билеты смогут приобрести иностранцы или их перенаправят в кассу", - отметила она.
В сентябре прошлого года Манилова обратила внимание на то, что из-за большого потока китайских туристов в Царском Селе российские туристы не всегда могут попасть в главный объект музея-заповедника – Екатерининский дворец. В качестве решения она предложила ввести отдельные дни посещений для посетителей из Китая. Позднее директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов сообщил, что проблема доступа в наиболее популярные музеи России для туристических групп и индивидуальных туристов будут урегулированы.
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