Музей-заповедник "Царское село" представил решение проблемы турпотоков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское село" разработал новую систему регулирования потока посетителей, которая подразумевает введение квот для иностранных и российских туристов, а также организацию сеансового посещения, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"ГМЗ "Царское село" фактически первым из российских музеев был вынужден идти путем поиска этих решений, так как на сегодняшний день он является самым востребованным музеем в России, если мы говорим о количестве посетителей на квадратный метр музейной площади", - подчеркнула замминистра культуры Алла Манилова, слова которой привели в пресс-службе.

По ее словам, это будет не одна мера, а целый комплекс взаимоувязанных решений, дополняющих друг друга. "Мы будем помогать музею, вместе мониторить ситуацию, быстро принимать гибкие решения, чтобы по итогам 2020 года можно было сказать, что проблема решена, и мы понимаем, как дальше развиваться музею никого не обижая - ни иностранных туристов, ни собственных граждан", - заключила Манилова.

Директор музея Ольга Таратынова, добавила, что помимо стандартного разведения потоков посетителей, продажи электронных билетов, которые уже реализуется учреждением, планируется, в частности, организовать сеансовое посещение, и, кроме того, ввести квоты для иностранных и российских туристов.

"Для граждан России и ЕАЭС будет действовать льготный тариф по сравнению с иностранными туристами. При этом система будет гибкой, если квота не будет полностью раскупаться, билеты смогут приобрести иностранцы или их перенаправят в кассу", - отметила она.