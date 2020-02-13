Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-13T12:23+0300
https://ria.ru/20200213/1564645113.html
В Москве стартует новый этап проекта "Открой#Моспром"-2020
https://cdn25.img.ria.ru/images/156361/80/1563618022_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_69ee1c17e3bac2fcbbf600a436249905.jpg
РИА Новости

В Москве стартует новый этап проекта "Открой#Моспром"-2020

12:23 13.02.2020
28
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на улице Пятницкая в Москве
Автомобили на улице Пятницкая в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пятый этап образовательного проекта "Открой#Моспром" пройдёт в Москве с 20 по 22 февраля, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В течение трех дней жители и гости столицы смогут бесплатно посетить 29 площадок – 23 промышленных предприятия и 6 музеев. Помимо экскурсий на производство, горожан ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры, посвященные московской промышленной отрасли, говорится в сообщении.
"Мы работаем над расширением аудитории нашего проекта, чтобы каждый житель столицы смог посетить предприятия московской промышленности, собственными глазами увидеть процессы производства. Для этого мы привлекаем новые заводы. В 2019 году свои двери для посетителей открыли 30 предприятий и 5 промышленных музеев Москвы. Сегодня мы ведем переговоры еще с 50 заводами. Несколько из них можно будет посетить уже в феврале. Для студентов, которые также являются для нас важными гостями, мы прорабатываем вопросы прохождения практики и трудоустройства на предприятия. Но не оставляем в стороне и образовательно-развлекательный аспект. В этот раз мы проведем интеллектуальную игру в популярном формате "квиз", в которой смогут принять участие более 150 человек", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
По данным пресс-службы, в 2020 году экскурсии впервые пройдут на 6 предприятиях: инновационный завод по переработке пластика "Экопласт", стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России НПП "Темп" им. Ф. Короткова, Агрохолдинг "Московский", ведущий разработчик и производитель электрооборудования АО "Аэроэлектромаш", а также музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли – АО "НПО "Молния", посвященный истории Тушинского машиностроительного завода.
По уже сложившейся традиции свои двери для посетителей откроют такие заводы, как Coca-Cola HBC Россия, "ОЧАКОВО", ПАО "Микрон", кондитерский концерн "Бабаевский", МТЗ Трансмаш, ПК "Салют", кондитерско-булочный комбинат "Черёмушки", фабрика мороженого "Баскин Роббинс", фабрика "Большевичка", Музеи авиастроительных предприятий ПАО "Ил" и ПАО "Туполев" и многие другие.
Небоскребы делового центра Москва-сити
10 февраля, 12:19Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Вторая Спартакиада промышленников "Моспром" стартует в Москве в марте
Командная игра "Квиз. Промышленный мегаполис" пройдет 22 февраля, где любители интеллектуального досуга смогут не только весело провести время, но и узнать интересные факты о московской промышленности.
А 20-22 февраля под эгидой проекта пройдут мастер-классы "Я – кондитер" на выставке "Роза Эйнема", на которых все желающие смогут приобщиться к секретам кондитерского искусства и создать десерт по собственному рецепту.
101000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
Рекомендуем
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Ранняя весна в Измайловском парке
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в России в марте
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Стенд Сбербанка
Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Умер разведчик Алексей Ботян
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
Лента новостейМолния