В Москве стартует новый этап проекта "Открой#Моспром"-2020

"Мы работаем над расширением аудитории нашего проекта, чтобы каждый житель столицы смог посетить предприятия московской промышленности, собственными глазами увидеть процессы производства. Для этого мы привлекаем новые заводы. В 2019 году свои двери для посетителей открыли 30 предприятий и 5 промышленных музеев Москвы. Сегодня мы ведем переговоры еще с 50 заводами. Несколько из них можно будет посетить уже в феврале. Для студентов, которые также являются для нас важными гостями, мы прорабатываем вопросы прохождения практики и трудоустройства на предприятия. Но не оставляем в стороне и образовательно-развлекательный аспект. В этот раз мы проведем интеллектуальную игру в популярном формате "квиз", в которой смогут принять участие более 150 человек", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.