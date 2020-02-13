В Москве стартует новый этап проекта "Открой#Моспром"-2020

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пятый этап образовательного проекта "Открой#Моспром" пройдёт в Москве с 20 по 22 февраля, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В течение трех дней жители и гости столицы смогут бесплатно посетить 29 площадок – 23 промышленных предприятия и 6 музеев. Помимо экскурсий на производство, горожан ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры, посвященные московской промышленной отрасли, говорится в сообщении.
"Мы работаем над расширением аудитории нашего проекта, чтобы каждый житель столицы смог посетить предприятия московской промышленности, собственными глазами увидеть процессы производства. Для этого мы привлекаем новые заводы. В 2019 году свои двери для посетителей открыли 30 предприятий и 5 промышленных музеев Москвы. Сегодня мы ведем переговоры еще с 50 заводами. Несколько из них можно будет посетить уже в феврале. Для студентов, которые также являются для нас важными гостями, мы прорабатываем вопросы прохождения практики и трудоустройства на предприятия. Но не оставляем в стороне и образовательно-развлекательный аспект. В этот раз мы проведем интеллектуальную игру в популярном формате "квиз", в которой смогут принять участие более 150 человек", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
По данным пресс-службы, в 2020 году экскурсии впервые пройдут на 6 предприятиях: инновационный завод по переработке пластика "Экопласт", стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России НПП "Темп" им. Ф. Короткова, Агрохолдинг "Московский", ведущий разработчик и производитель электрооборудования АО "Аэроэлектромаш", а также музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли – АО "НПО "Молния", посвященный истории Тушинского машиностроительного завода.
По уже сложившейся традиции свои двери для посетителей откроют такие заводы, как Coca-Cola HBC Россия, "ОЧАКОВО", ПАО "Микрон", кондитерский концерн "Бабаевский", МТЗ Трансмаш, ПК "Салют", кондитерско-булочный комбинат "Черёмушки", фабрика мороженого "Баскин Роббинс", фабрика "Большевичка", Музеи авиастроительных предприятий ПАО "Ил" и ПАО "Туполев" и многие другие.
Командная игра "Квиз. Промышленный мегаполис" пройдет 22 февраля, где любители интеллектуального досуга смогут не только весело провести время, но и узнать интересные факты о московской промышленности.
А 20-22 февраля под эгидой проекта пройдут мастер-классы "Я – кондитер" на выставке "Роза Эйнема", на которых все желающие смогут приобщиться к секретам кондитерского искусства и создать десерт по собственному рецепту.