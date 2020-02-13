В Казани откроется генконсульство Саудовской Аравии

Согласно документу, в консульский округ войдут Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия, Чечня, Чувашия, а также Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

Кроме того, правительству Татарстана рекомендуется выделить Казани для генерального консульства королевства служебное и жилое помещения на условиях аренды или приобретения их в собственность, а также решить другие организационные вопросы по размещению генерального консульства.