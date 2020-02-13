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В Казани откроется генконсульство Саудовской Аравии
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РИА Новости

В Казани откроется генконсульство Саудовской Аравии

12:23 13.02.2020
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© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в Казани генерального консульства Саудовской Аравии, соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и полномочными представителями президента Российской Федерации в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, об открытии в городе Казани генерального консульства королевства Саудовская Аравия", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, в консульский округ войдут Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия, Чечня, Чувашия, а также Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.
"МИДу России в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Королевством Саудовская Аравия", - добавляется в распоряжении.
Кроме того, правительству Татарстана рекомендуется выделить Казани для генерального консульства королевства служебное и жилое помещения на условиях аренды или приобретения их в собственность, а также решить другие организационные вопросы по размещению генерального консульства.
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Михаил МишустинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Саудовская АравияРоссияКазаньВ мире
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