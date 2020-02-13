Облигациям МСП Банка присвоен высший рейтинг агентства "Эксперт РА"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило высший рейтинг ruAAA.sf облигациям МСП Банка, выпущенным в рамках секьюритизации портфеля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило высший рейтинг ruAAA.sf облигациям МСП Банка, выпущенным в рамках секьюритизации портфеля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба МСП Банка

Первичное размещение выпуска облигаций номинальной стоимостью 4,2 миллиарда рублей состоялось в декабре 2019 года. Объем секьюритизированного портфеля составил 6,01 миллиарда рублей. Эмитентом облигаций является специализированное финансовое общество ООО "СФО МОС МСП 2". Оригинатором и организатором сделки стал МСП Банк, а якорным инвестором при первичном размещении выступил ВЭБ.РФ, говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка является мультиоригинаторной: в течение револьверного периода обеспечение может пополняться за счет кредитов, выданных как МСП Банком, так и другими, из числа малых и средних (в том числе региональных) банков.

По сообщению "Эксперт РА", которое приводит пресс-служба банка, поддержку рейтингу оказывает высокое качество портфеля секьюритизируемых активов (на ссуды I и II категории качества приходится 98,1% текущего остатка основного долга). При этом в портфеле отсутствуют ссуды, по которым за последние 2 года допускалась просроченная задолженность, превышающая 30 дней.

Размер младшего кредита, предоставленного оригинатором, составляет 1,9 миллиарда рублей или 31,6% совокупного объема уступленных прав требований. Перепокрытие выпуска обеспечением, по оценке "Эксперт РА", позволяет абсорбировать дефолты кредитов в пуле, поддерживая денежный поток как процентных поступлений, так и поступлений по основному долгу от портфеля.

Как отмечают в пресс-службе, получение рейтинга ruAAA.sf стало подтверждением высокого качества портфеля и операционных процедур МСП Банка, соответствия структуры сделки секьюритизации лучшим мировым практикам. После получения высшего рейтинга надежности со стороны агентства "Эксперт РА" облигации, условиями которых не предусмотрено поручительство Корпорации МСП, будут предложены широкому кругу инвесторов.