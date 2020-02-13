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Банк "Траст" в 2019 году вернул ЦБ 117,4 млрд рублей
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РИА Новости

Банк "Траст" в 2019 году вернул ЦБ 117,4 млрд рублей

12:20 13.02.2020
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© Фото : Банк «Траст» (ПАО)Председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов
Председатель правления банка непрофильных активов Траст Александр Соколов
© Фото : Банк «Траст» (ПАО)
МОСКВА, 13 фев - Банк "Траст" (ПАО). В 2019 году банк непрофильных активов "Траст" направил на погашение депозита Банка России 107,2 млрд. руб. Также банком были исполнены процентные обязательства перед Центральным банком в размере 10,2 млрд. руб. Общая сумма возврата составила более 117 млрд. руб. Погашение ведется с опережением графика.
Объем сборов (recovery) банка непрофильных активов в 2019 году составил 108,4 млрд. руб. "Траст" ведет работу по оздоровлению и управлению активами, реструктуризации, взысканию и урегулированию проблемной задолженности. В 2019 году поступления от проектов реструктуризации составили 44 млрд. руб. Специальные проекты (включая урегулирования) принесли 38 млрд. руб., недвижимость — 11 млрд. руб., взыскание — 9 млрд. руб., прочие проекты — 5 млрд. руб. Сборы от управления активами в контуре БНА составили 1 млрд руб.
"Итоговый уровень возврата оказался выше прогнозируемого за счет эффективного управления активами в контуре БНА и благодаря работе с просроченной задолженностью и мировому соглашению с группой "Сафмар". В 2020 г. мы планируем собрать порядка 91 млрд. руб. Этот план согласован с акционерами", — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.
"Мы положительно оцениваем выполнение банком взятых на себя обязательств по возврату денежных средств акционеру. Погашение задолженности перед Банком России осуществляется досрочно", —прокомментировала председатель наблюдательного совета банка непрофильных активов "Траст" Ксения Юдаева.
Банк непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)) — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе Банка "Траст" (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене. Реализация этих активов позволит компенсировать государству затраты на проведение санаций крупнейших банков.
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