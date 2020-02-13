Силуанов рассказал о предполагаемых поправках в бюджет

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы, которые рассматривает в четверг правительство, предполагают рост доходов от дивидендов госкомпаний, но окончательные решения по ним будут приниматься кабмином, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Также предполагается рост доходов от дивидендов. Окончательные решения будут приниматься правительством РФ по отдельным решениям. Такие предложения подготовим в правительство", - сказал он.
Вчера, 17:36Минфин объяснил дефицит бюджета в январе