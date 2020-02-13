Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T12:19+0300
https://ria.ru/20200213/1564644810.html
Парубия допросили по делу о препятствовании избирательному праву
https://cdn23.img.ria.ru/images/155642/70/1556427085_0:0:2922:1645_1036x0_80_0_0_b87bc8ebabeeee4760ce267979428518.jpg
РИА Новости

Парубия допросили по делу о препятствовании избирательному праву

12:19 13.02.2020
364
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАндрей Парубий
Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины допросило в среду бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу о препятствовании избирательному праву во время внеочередных парламентских выборов 2019 года.
"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствовании избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время парламентских выборов 2019 года. В чем же видится мое "препятствование"? Проявляется в том, что я, как председатель Верховной рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли одиозный соратник Януковича (экс-глава администрации президента Андрей - ред.) Клюев, а также (депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь", экс-замглавы СНБО Ренат - ред.) Кузьмин и (видеоблогер Анатолий - ред.) Шарий на Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, - имеют ли они право участвовать в выборах", - написал Парубий в Facebook.
Как напомнил экс-спикер Рады, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала этих трех кандидатов, но после проверки сняла их, так как у них не было правовых оснований баллотироваться.
"Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться. И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование", - добавил экс-спикер.
Участник протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
23 октября 2019, 08:00
"Европа от нас отвернется". Почему забуксовала люстрация на Украине
Условие о проживании в стране на протяжении пяти лет является обязательным для всех кандидатов в депутаты. Центральная избирательная комиссия отказала Клюеву и Шарию в регистрации, поскольку они не проживали на территории Украины в течение этого срока.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года, парламентарии избирались на полный срок в пять лет. На выборах партия "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, четвертое - партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
240001
Обсудить 1
Андрей ПарубийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер Польши посетит Россию в годовщину катастрофы под Смоленском
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Зеленский ввел нового главу своего офиса Ермака в состав СНБО Украины
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
США исключили полномасштабный военный конфликт в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики
Владимир Константинов
В Крыму оценили перспективы встречи глав стран СБ ООН на полуострове
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о предполагаемых поправках в бюджет
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Партия Медведчука: Киев может сорвать встречу в "нормандском формате"
Вид на улицу Баумана в Казани
В Казани откроется генконсульство Саудовской Аравии
Илья Булавинов
Булавинов отказался комментировать сообщение об уходе из "Ведомостей"
Персонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
Два индийских члена команды Diamond Princess заболели коронавирусом
Юрий Трутнев
Трутнев будет курировать управление развития приоритетных территорий
Туристы у статуи Джульетты в Вероне
Туристы назвали самые романтические города мира
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков анонсировал публикацию последней части архивных фото Путина
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
ЕР и Минздрав ускорят рассмотрение проекта о производственных аптеках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
Лента новостейМолния