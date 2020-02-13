Парубия допросили по делу о препятствовании избирательному праву

КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Государственное бюро расследований Государственное бюро расследований Украины допросило в среду бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу о препятствовании избирательному праву во время внеочередных парламентских выборов 2019 года.

"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствовании избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время парламентских выборов 2019 года. В чем же видится мое "препятствование"? Проявляется в том, что я, как председатель Верховной рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли одиозный соратник Януковича (экс-глава администрации президента Андрей - ред.) Клюев, а также (депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь", экс-замглавы СНБО Ренат - ред.) Кузьмин и (видеоблогер Анатолий - ред.) Шарий на Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, - имеют ли они право участвовать в выборах", - написал Парубий в Facebook

Как напомнил экс-спикер Рады, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала этих трех кандидатов, но после проверки сняла их, так как у них не было правовых оснований баллотироваться.

"Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться. И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование", - добавил экс-спикер.

Условие о проживании в стране на протяжении пяти лет является обязательным для всех кандидатов в депутаты. Центральная избирательная комиссия отказала Клюеву и Шарию в регистрации, поскольку они не проживали на территории Украины в течение этого срока.