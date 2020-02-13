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2020-02-13T14:08+0300
https://ria.ru/20200213/1564644404.html
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
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РИА Новости

Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

12:12 13.02.2020 (обновлено: 14:08 13.02.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевПассажир выходит из поезда на платформу станции "Новосибирск-Главный"
Пассажир выходит из поезда на платформу станции Новосибирск-Главный
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пассажир выходит из поезда на платформу станции "Новосибирск-Главный". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Согласно действующим правилам, пассажир с нижней полки имеет преимущество для размещения ручной клади под нижним местом, едущий на верхней — наверху. В то же время другой пункт правил гарантирует пассажирам равный доступ к услугам.
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"С учетом комплексного толкования правил перевозок представляется, что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади", — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов,
Каждый пассажир, помимо мелких вещей, может бесплатно провезти ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров.
К ней относятся вещи, которые помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади, исходя из конструктивных особенностей вагона.
Вагон купе
25 декабря 2019, 06:51
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
851365132
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ТуризмНовости - ТуризмМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияОбщество
Популярные комментарии
А не проще обозначить багажные места согласно билетам с одинаковым объёмом для каждого? И уравнивать ничего не нужно. Я бы на их месте разработал бы стандарт багажа и под брендом РЖД реализовывал в отделениях почты, вокзалах сумки, чемоданы и.т.д.
13 февраля, 13:40
Ярослав Погодин
1631005
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