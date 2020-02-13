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В "Технограде" расскажут о методике личного планирования
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РИА Новости

В "Технограде" расскажут о методике личного планирования

12:10 13.02.2020
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© Фото : пресс-служба инновационно-образовательного комплекса «Техноград»В "Технограде" расскажут о методике личного планирования
В Технограде расскажут о методике личного планирования
© Фото : пресс-служба инновационно-образовательного комплекса «Техноград»
МОСКВА, 13 фев - Пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Москвичей научат правильно формулировать цели и оценивать результаты, а также познакомят с пятью популярными инструментами Agile, которые можно адаптировать под персональные проекты.
В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, который поддерживается столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития, пройдет открытый лекторий "Agile для жизни". Он посвящен методике личного планирования и достижения персональных целей.
Освоить модную практику москвичам поможет коуч с пятнадцатилетним стажем Александра Уголева. Она познакомит посетителей с принципами и философией направления, научит правильно формулировать цели и оценивать результаты, а также расскажет о пяти популярных инструментах Agile, которые можно адаптировать под персональные проекты.
"Пошаговое гибкое планирование по Agile помогает современному человеку сохранять баланс между работой и личной жизнью, оставляя время и силы для профессионального и личностного роста. — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Я приглашаю москвичей самостоятельно оценить перспективы Agile-подхода для прокачки личной эффективности и организации семейных дел".
Agile — это собирательное название различных методик и подходов к управлению, которые уже давно и успешно применяются в IT-отрасли. Суть методологии Agile for livingзаключается в определении глобальной цели своей жизни и способах ее достижения, но с обязательным дроблением на короткие отрезки. Система позволяет правильно расставить приоритеты, выполнять только важные дела и не тратить время на несущественные.
Мероприятие состоится в павильоне "Арт. Техноград". Оно продлится с 14:00 до 16:00. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте.
Организатор лектория — центр развития карьеры.

Справочно:

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Получить подробную информацию можно на сайте.
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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