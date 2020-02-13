Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки "из жалости"

КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу красноярца, которого обвиняли в убийстве прабабушки "из жалости". Версия следователей гласила, что в апреле 2018 года 20-летний мужчина задушил свою прабабушку 1927 года рождения. Она не могла передвигаться без посторонней помощи. Сообщалось, что правнук рассказал о том, что мотивом послужило желание прекратить мучения престарелой женщины и облегчить жизнь родственников, которым не нужно будет ухаживать за ней.
"В Красноярском краевом суде 13 февраля 2020 года провозглашен приговор по резонансному делу Александра Радцева, обвиняемого, по версии следствия, в убийстве своей прабабушки, находящейся в беспомощном лежачем состоянии. Ранее 7 февраля 2020 года по этому делу уже был вынесен вердикт присяжных заседателей- они посчитали вину Радцева в убийстве пожилой женщины недоказанной и вынесли оправдательный вердикт. Сегодня судья огласил оправдательный приговор", - говорится в сообщении.
Судья отметил, что следствию еще предстоит найти убийцу, так как присяжные заседатели единогласно посчитали, что пожилая женщина была все-таки убита, хотя вина ее правнука в этом убийстве, по их мнению, и не доказана, добавили в пресс-службе.