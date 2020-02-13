Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки "из жалости"

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу красноярца, которого обвиняли в убийстве прабабушки "из жалости". Версия следователей гласила, что в апреле 2018 года 20-летний мужчина задушил свою прабабушку 1927 года рождения. Она не могла передвигаться без посторонней помощи. Сообщалось, что правнук рассказал о том, что мотивом послужило желание прекратить мучения престарелой женщины и облегчить жизнь родственников, которым не нужно будет ухаживать за ней.