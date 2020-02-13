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Два индийских члена команды Diamond Princess заболели коронавирусом
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РИА Новости

Два индийских члена команды Diamond Princess заболели коронавирусом

12:08 13.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonПерсонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
Персонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Два гражданина Индии, входящие в состав команды круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Иокагамы, заболели коронавирусом, сообщило посольство Индии в Японии.
Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел.
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На борту судна находятся 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
"…132 члена команды и 6 пассажиров - это граждане Индии. В связи с угрозой нового коронавируса корабль был помещен властями Японии на карантин до 19 февраля. 12 января анализы 174 человек на судне показали наличие у них коронавируса, включая двух индийских членов команды", - сообщило посольство.
В индийской дипмиссии отметили, что связались с находящимися на борту гражданами Индии по телефону и электронной почте.
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"Посольство разъяснило им нормы японских властей в области безопасности и здравоохранения и попросило их сотрудничать", - сообщили в посольстве.
Там также отметили, что находятся в контакте с компанией-владельцем судна и работодателями шести индийских пассажиров судна для скорейшего возвращения их на родину.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
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