Два индийских члена команды Diamond Princess заболели коронавирусом

Персонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Два гражданина Два гражданина Индии, входящие в состав команды круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Иокагамы, заболели коронавирусом, сообщило посольство Индии в Японии.

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел.

На борту судна находятся 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.

"…132 члена команды и 6 пассажиров - это граждане Индии. В связи с угрозой нового коронавируса корабль был помещен властями Японии на карантин до 19 февраля. 12 января анализы 174 человек на судне показали наличие у них коронавируса, включая двух индийских членов команды", - сообщило посольство.

В индийской дипмиссии отметили, что связались с находящимися на борту гражданами Индии по телефону и электронной почте.

"Посольство разъяснило им нормы японских властей в области безопасности и здравоохранения и попросило их сотрудничать", - сообщили в посольстве.

Там также отметили, что находятся в контакте с компанией-владельцем судна и работодателями шести индийских пассажиров судна для скорейшего возвращения их на родину.