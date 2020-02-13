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Силуанов рассказал о повышении прогноза по росту ВВП на 2020 год
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РИА Новости

Силуанов рассказал о повышении прогноза по росту ВВП на 2020 год

12:04 13.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прогноз по росту ВВП России на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7%, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматриваются поправки в бюджет.
"Увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с той траекторией, которая была учтена в начальном прогнозе, пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса - в этой связи, учитывая воздействие на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7% до 1,9%", - сказал Силуанов.
По итогам 2019 года экономический рост России составил 1,3%.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Вчера, 13:56
Путин рассказал о росте ВВП
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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