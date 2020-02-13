Силуанов рассказал о повышении прогноза по росту ВВП на 2020 год

"Увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с той траекторией, которая была учтена в начальном прогнозе, пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса - в этой связи, учитывая воздействие на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7% до 1,9%", - сказал Силуанов.