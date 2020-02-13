Силуанов рассказал о повышении прогноза по росту ВВП на 2020 год

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прогноз по росту ВВП России на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7%, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматриваются поправки в бюджет.
"Увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с той траекторией, которая была учтена в начальном прогнозе, пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса - в этой связи, учитывая воздействие на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7% до 1,9%", - сказал Силуанов.
По итогам 2019 года экономический рост России составил 1,3%.
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