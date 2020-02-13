Родственники найденных в заброшенном доме в Чите отказались их взять

ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Родственники четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании в Родственники четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании в Чите , отказались их забрать к себе из-за нехватки денег, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова

В конце января общественники нашли в заброшенном здании без окон и каких-либо удобств в Ингодинском районе Читы мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет. Позже старший помощник СУСК по Забайкальскому краю Егор Марков сообщил РИА Новости, что полиция нашла маму этих детей, женщина вела бездомный образ жизни. Ее допросили и отправили к ее матери, уточнил он.

Сообщалось, что мужчина, которого обнаружили вместе с детьми, не может являться их законным представителем, так как в их свидетельствах о рождении в графе "отец" стоит прочерк. Кроме того, было установлено, что он находится в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Его задержали и направили в следственный изолятор.

"Продолжают рассматриваться варианты жизнеустройства детей. Близкие родственники отказались принять их в свои семьи, мотивируя отказ ограниченными финансовыми возможностями", - сказала Кузнецова.