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Родственники найденных в заброшенном доме в Чите отказались их взять
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РИА Новости

Родственники найденных в заброшенном доме в Чите отказались их взять

12:04 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на Читу
Вид на Читу
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вид на Читу. Архивное фото
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Родственники четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании в Чите, отказались их забрать к себе из-за нехватки денег, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
В конце января общественники нашли в заброшенном здании без окон и каких-либо удобств в Ингодинском районе Читы мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет. Позже старший помощник СУСК по Забайкальскому краю Егор Марков сообщил РИА Новости, что полиция нашла маму этих детей, женщина вела бездомный образ жизни. Ее допросили и отправили к ее матери, уточнил он.
Сотрудник полиции
26 января, 17:57
Полиция нашла мать четверых детей из заброшенного дома в Чите
Сообщалось, что мужчина, которого обнаружили вместе с детьми, не может являться их законным представителем, так как в их свидетельствах о рождении в графе "отец" стоит прочерк. Кроме того, было установлено, что он находится в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Его задержали и направили в следственный изолятор.
"Продолжают рассматриваться варианты жизнеустройства детей. Близкие родственники отказались принять их в свои семьи, мотивируя отказ ограниченными финансовыми возможностями", - сказала Кузнецова.
Омбудсмен добавила, что в настоящее время дети находятся в социально-реабилитационном центре, где с ними работают психолог и социальный педагог.
Чита
24 января, 17:59
У найденных в заброшенном доме в Чите детей по документам нет отца
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Анна КузнецоваЕгор МарковЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
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