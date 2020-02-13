АТОР: Хургаду и Шарм-эш-Шейх свяжут прямые авиарейсы с Луксором

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Египте разработали меры по привлечению туристов, которые интересуются историей и готовы много путешествовать по стране. Согласно планам, из Хургады и Шарм-эль-Шейха откроется прямая авиаперевозка в древний город Луксор, В Египте разработали меры по привлечению туристов, которые интересуются историей и готовы много путешествовать по стране. Согласно планам, из Хургады и Шарм-эль-Шейха откроется прямая авиаперевозка в древний город Луксор, сообщает АТОР.

Министр туризма и древностей Халед Аль-Анани представил план по привлечению зарубежных туристов. Цель – позиционировать Египет не как бюджетное пляжное направление, а как экскурсионное. Это особенно актуально с учетом перспективы открытия в конце 2020 года Великого Египетского музея.

По задумке египетских властей, Луксор, где сосредоточено множество древних памятников, и откуда стартуют круизы по Нилу, должен быть лучше подготовлен для туристов. Принято решение о разработке плана развития музейного комплекса, включая создание новых фешенебельных отелей, дорог, современных систем освещения исторических объектов.

Власти обещают найти финансирование и для местного аэропорта, где есть проблемы с выдачей багажа: сейчас туристы ждут свои чемоданы больше часа.

Кроме того, Минтуризма снизит на 50 процентов стоимость входных билетов для всех археологических памятников и музеев в Луксоре и Асуане. Но это акция будет действовать только в июле и августе, когда особенно жарко.

Билеты на археологические объекты и музеи планируется продавать через мобильные приложения и веб-сайты, что, по мнению египетских властей, поможет "избежать очередей" и привлечет в страну больше индивидуальных путешественников.