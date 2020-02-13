Премьер Польши посетит Россию в годовщину катастрофы под Смоленском

ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свои планы посетить Смоленск в 10-ю годовщину авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб польский президент Лех Качиньский.
Ранее о планах Моравецкого посетить Смоленск рассказал глава канцелярии премьера Михал Дворчик.
"Я хотел бы здесь официально подтвердить слова главы моей канцелярии Михаила Дворчика. Да, 10 апреля 2020 года, в 10-ю годовщину смоленской катастрофы, я хочу отправиться в Смоленск и в Катынь", - написал Моравецкий в своем профиле в Facebook.