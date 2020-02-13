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Премьер Польши посетит Россию в годовщину катастрофы под Смоленском
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РИА Новости

Премьер Польши посетит Россию в годовщину катастрофы под Смоленском

12:08 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свои планы посетить Смоленск в 10-ю годовщину авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб польский президент Лех Качиньский.
Ранее о планах Моравецкого посетить Смоленск рассказал глава канцелярии премьера Михал Дворчик.
"Я хотел бы здесь официально подтвердить слова главы моей канцелярии Михаила Дворчика. Да, 10 апреля 2020 года, в 10-ю годовщину смоленской катастрофы, я хочу отправиться в Смоленск и в Катынь", - написал Моравецкий в своем профиле в Facebook.
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