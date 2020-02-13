Мишустин поручил руководителям органов власти проанализировать штат

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин попросил руководителей органов власти проанализировать штат и до 1 апреля внести предложения по оптимизации его численности.

"Я бы просил вас, уважаемые руководители министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти, проанализировать свою организационно-штатную структуру в соответствии с теми функциями, которые они осуществляют, и внести предложения по ее оптимизации - речь идёт об оптимизации предельной численности министерств и их конкретных подразделений - до 1 апреля", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Он отметил, что сейчас некоторым министерствам дали дополнительные ставки, но здесь "речь идёт о настройке для того, чтобы по результатам оценки функционала, который есть у министерств и ведомств, сделать компактными наши структуры".