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Мишустин поручил руководителям органов власти проанализировать штат
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РИА Новости

Мишустин поручил руководителям органов власти проанализировать штат

12:00 13.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин попросил руководителей органов власти проанализировать штат и до 1 апреля внести предложения по оптимизации его численности.
"Я бы просил вас, уважаемые руководители министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти, проанализировать свою организационно-штатную структуру в соответствии с теми функциями, которые они осуществляют, и внести предложения по ее оптимизации - речь идёт об оптимизации предельной численности министерств и их конкретных подразделений - до 1 апреля", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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Он отметил, что сейчас некоторым министерствам дали дополнительные ставки, но здесь "речь идёт о настройке для того, чтобы по результатам оценки функционала, который есть у министерств и ведомств, сделать компактными наши структуры".
"И здесь я хотел бы попросить (вице-премьера) Дмитрия Юрьевича Григоренко заняться этой работой в рамках соответствующей комиссии", - добавил премьер.
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