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Мишустин оценил вопрос оптимизации численности штата ведомств
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РИА Новости

Мишустин оценил вопрос оптимизации численности штата ведомств

12:00 13.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает в течение 2-3 месяцев решить вопрос оптимизации численности штата ведомств, заявил, что этот процесс должен проходить штатно, без сбоев и проволочек.
На заседании кабмина в четверг премьер попросил руководителей органов власти проанализировать штат и до 1 апреля внести предложения по оптимизации его численности.
"При этом необходимо, чтобы сейчас все это шло в штатном режиме, без сбоев и проволочек. И надеюсь, что мы в течение двух-трёх месяцев как раз до конца разберёмся с оптимизацией, в том числе численности министерств и ведомств", - заявил Мишустин.
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