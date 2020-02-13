Мишустин оценил вопрос оптимизации численности штата ведомств

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает в течение 2-3 месяцев решить вопрос оптимизации численности штата ведомств, заявил, что этот процесс должен проходить штатно, без сбоев и проволочек.
На заседании кабмина в четверг премьер попросил руководителей органов власти проанализировать штат и до 1 апреля внести предложения по оптимизации его численности.
"При этом необходимо, чтобы сейчас все это шло в штатном режиме, без сбоев и проволочек. И надеюсь, что мы в течение двух-трёх месяцев как раз до конца разберёмся с оптимизацией, в том числе численности министерств и ведомств", - заявил Мишустин.