Мишустин оценил вопрос оптимизации численности штата ведомств

"При этом необходимо, чтобы сейчас все это шло в штатном режиме, без сбоев и проволочек. И надеюсь, что мы в течение двух-трёх месяцев как раз до конца разберёмся с оптимизацией, в том числе численности министерств и ведомств", - заявил Мишустин.