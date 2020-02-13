ЕР и Минздрав ускорят рассмотрение проекта о производственных аптеках

Депутат отметил, что фармацевтическая промышленность не только в РФ, но и в других странах, испытывает серьезные трудности в изготовлении так называемых "детских форм" лекарств. Раньше эта проблема решалась производственными аптеками, подчеркнул Петров, но сегодня их количество существенно сократилось, и почти в половине регионов их нет вообще. При этом, по его словам, запрос от родителей больных детей на такие препараты значительный.