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ЕР и Минздрав ускорят рассмотрение проекта о производственных аптеках
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РИА Новости

ЕР и Минздрав ускорят рассмотрение проекта о производственных аптеках

11:56 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В "Единой России" доработают проект федерального закона о возрождении и поддержке деятельности производственных аптек в регионах РФ и ускорят его рассмотрение, заявил депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Александр Петров, слова которого приводятся на официальном сайте ЕР.
Депутат отметил, что фармацевтическая промышленность не только в РФ, но и в других странах, испытывает серьезные трудности в изготовлении так называемых "детских форм" лекарств. Раньше эта проблема решалась производственными аптеками, подчеркнул Петров, но сегодня их количество существенно сократилось, и почти в половине регионов их нет вообще. При этом, по его словам, запрос от родителей больных детей на такие препараты значительный.
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Петров напомнил, что "Единая Россия" подготовила соответствующие поправки в законодательство и внесла законопроект о производственных аптеках. Однако его рассмотрение затормозилось из-за отрицательной позиции ряда федеральных ведомств.
"Совместно с Минздравом "Единая Россия" активизирует работу над законопроектом, в ближайшее время найдем решения по всем поступившим замечаниям ведомств и будем ускорять его принятие", - заявил Петров.
В ЕР напомнили, что "Единая Россия" в сентябре подготовила проект федерального закона о возрождении и поддержке деятельности производственных аптек в субъектах РФ. Инициатива была поддержана Минздравом, Ассоциацией государственных аптечных сетей, Российской ассоциацией аптечных сетей и Союзом предприятий зообизнеса.
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