Мать детей из заброшенного дома в Чите могут ограничить в правах

В конце января общественники нашли в заброшенном здании без окон и каких-либо удобств в Ингодинском районе Читы мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет. Позже старший помощник СУСК по Забайкальскому краю Егор Марков сообщил РИА Новости, что полиция нашла маму этих детей, женщина вела бездомный образ жизни. Ее допросили и отправили к ее матери, уточнил он.

Установлено, что мужчина, который назвал себя отцом детей, находится в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Он задержан и направлен в следственный изолятор, а дети помещены в социально-реабилитационное учреждение. При этом в свидетельстве о рождении детей в графе "отец" стоит прочерк, поэтому предполагаемый биологический отец не может являться их законным представителем. Известно, что всего в семье шестеро детей - один живет с бабушкой, а второй – под опекой в другой семье.