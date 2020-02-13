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Мать детей из заброшенного дома в Чите могут ограничить в правах
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РИА Новости

Мать детей из заброшенного дома в Чите могут ограничить в правах

11:55 13.02.2020
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© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Мать четверых детей, которые жили с отцом в заброшенном здании в Чите, могут ограничить в родительских правах, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
В конце января общественники нашли в заброшенном здании без окон и каких-либо удобств в Ингодинском районе Читы мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет. Позже старший помощник СУСК по Забайкальскому краю Егор Марков сообщил РИА Новости, что полиция нашла маму этих детей, женщина вела бездомный образ жизни. Ее допросили и отправили к ее матери, уточнил он.
Сотрудник полиции
26 января, 17:57
Полиция нашла мать четверых детей из заброшенного дома в Чите
"Мать разыскали. На согласовании в комитете образования Читы находится пакет документов для обращения в суд на ограничение женщины в родительских правах", - сказала Кузнецова.
Установлено, что мужчина, который назвал себя отцом детей, находится в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Он задержан и направлен в следственный изолятор, а дети помещены в социально-реабилитационное учреждение. При этом в свидетельстве о рождении детей в графе "отец" стоит прочерк, поэтому предполагаемый биологический отец не может являться их законным представителем. Известно, что всего в семье шестеро детей - один живет с бабушкой, а второй – под опекой в другой семье.
Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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