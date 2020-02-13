Чебоксарский школьник получил портрет с автографом Путина

Ученик 11-го класса школы №10 Вадим Анисимов в начале года отправил письмо президенту страны Владимиру Путину. "Я Вас очень сильно уважаю и ценю Ваш вклад в нашу страну", - написал юноша, добавив, что хотел бы получить портрет президента с его автографом.