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Чебоксарский школьник получил портрет с автографом Путина
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РИА Новости

Чебоксарский школьник получил портрет с автографом Путина

11:55 13.02.2020 (обновлено: 12:00 13.02.2020)
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© Фото : портал органов власти Чувашской РеспубликиГлавный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров вручил портрет Президента Российской Федерации Владимира Путина школьнику Вадиму Анисимову
Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров вручил портрет Президента Российской Федерации Владимира Путина школьнику Вадиму Анисимову
© Фото : портал органов власти Чувашской Республики
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Школьник из Чебоксар Вадим Анисимов получил портрет с автографом президента России в ответ на письмо, отправленное главе государства, сообщается на портале органов власти Чувашии.
Ученик 11-го класса школы №10 Вадим Анисимов в начале года отправил письмо президенту страны Владимиру Путину. "Я Вас очень сильно уважаю и ценю Ваш вклад в нашу страну", - написал юноша, добавив, что хотел бы получить портрет президента с его автографом.
"Глава государства откликнулся на просьбу школьника. Двенадцатого февраля Вадим вместе со своей мамой были приглашены в аппарат главного федерального инспектора по Чувашии Геннадия Федорова. Вручая портрет Путина с автографом, Федоров пожелал 11-класснику успешной сдачи единого государственного экзамена. Юноша рассказал, что планирует получить высшее образование по направлению "Государственное и муниципальное управление", - говорится в сообщении.
Мама Вадима в свою очередь отметила, что портрет с автографом президента они повесят "на видное место".
Отмечается, что школьник является участником международных фестивалей и всероссийских олимпиад, занимается спортом и ежегодно участвует в сдаче норм ГТО.
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Владимир ПутинЧувашияЧебоксарыОбщество
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